Знарок: "Спартак" имеет проблемы с составом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" испытывает трудности с составом. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

"Спартак" во второй раз подряд выиграл у "Автомобилиста" в чемпионате КХЛ

В четверг "Спартак" на своем льду переиграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0. Красно-белые после 12 игр набрали 11 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

"Матч был очень хороший, самое главное, что проявили характер и самоотверженность. Только за счет этих качеств мы можем выигрывать. У нас есть проблемы с составом, с глубиной и травмированными игроками, хорошо, что ребята сегодня помогли", - отметил Знарок.

В составе "Спартака" первый матч в текущем сезоне провел вратарь Юлиус Гудачек. "Надеялся на то, что Гудачек сыграет на ноль, попросили ребят помочь ему. Тяжело было войти, но хорошо получилось, ребята где-то "подчистили", - сказал Знарок.

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов отметил отличную игру обоих вратарей. "Спартак" создал проблемы нашей атаке, не забили ничего, хотя моментов хватает, будем разбираться. По самоотдаче претензий нет, но немножко счастье от нас отвернулось", - отметил Мартемьянов.

Второй матч в составе "Автомобилиста" провел 41-летний Павел Дацюк. "Дацюк по сравнению с первым матчем играл более уверенно, он на правильном пути. Он мастер, будем ждать от него улучшения игры. Нужно время и терпение, результат будет", - заключил главный тренер "Автомобилиста".