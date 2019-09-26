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Еврокубки

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" обыграли "Легию" в матче квалификации Лиги чемпионов

Ответный матч пройдет 29 сентября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" в гостях одержал победу над польской "Легией" со счетом 74:61 в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Варшаве.

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал защитник Брэндон Браун, в его активе 24 очка.

Ответный матч пройдет 29 сентября. Сильнейший выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, где в группе С выступит вместе с немецким "Бамбергом", чешским "Нимбурком", турецким "Газиантепом", испанским "Тенерифе", греческим "Перистери", латвийским ВЭФом и победителем противостояния "Бенфика" (Португалия) - "Морнар" (Черногория).

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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