Гудачек: "Спартак" упустил много очков со старта сезона КХЛ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) упустил много очков в играх с командами, с которыми должен был их набирать. Такое мнение журналистам высказал словацкий вратарь красно-белых Юлиус Гудачек.

"Спартак" во второй раз подряд выиграл у "Автомобилиста" в чемпионате КХЛ

В четверг "Спартак" на своем льду переиграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0. Красно-белые после 12 игр набрали 11 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Гудачек провел первый матч в нынешнем сезоне и был признан лучшим игроком встречи.

"Хорошо играли в первом периоде, не так много давали бросать сопернику. Во втором "Автомобилист" добавил, но мы забили гол, а в третьем уже все у нас сыграли на 110 процентов. Я очень хотел выйти и помочь команде, потому что мы потеряли много очков с командами, с которыми должны были их набирать. Партнеры сегодня мне очень помогли", - отметил Гудачек.

Следующий матч "Спартак" проведет в субботу на выезде с омским "Авангардом".