Футболистки "Чертаново" проиграли "Глазго Сити" и завершили выступление в Лиге чемпионов

ТАСС, 26 сентября. Российский футбольный клуб "Чертаново" в гостях проиграл шотландскому "Глазго Сити" со счетом 1:4 в ответном матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов.

В составе российской команды забитым мячом отметилась Кристина Комиссарова (3-я минута), у победительниц отличились Хэйли Лодер (7, 76), Клэр Шайн (29) и Рэйчел Маклохлан (67). Первый матч также завершился победой "Глазго Сити" - 1:0.

В среду из Лиги чемпионов вылетела другая российская команда, "Рязань-ВДВ", проигравшая по сумме двух матчей самому титулованному клубу в истории турнира, французскому "Лиону" (0:9, 0:7).

В прошлом сезоне "Чертаново" занял второе место в чемпионате России, победителем турнира стали футболистки "Рязани-ВДВ".

Женская Лига чемпионов проводится с сезона-2009/10, до этого с сезона-2001/02 проводился Кубок УЕФА среди женщин. В сезоне-2008/09 в финале играла российская "Звезда-2005", уступившая в двух матчах немецкому клубу "Дуйсбург-2001" (0:6, 1:1).