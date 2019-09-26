Команда "Феррари" попробует прервать победную серию "Мерседеса" на Гран-при России

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Программа 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - ВТБ Гран-при России - стартует в пятницу в Сочи. Первый день гоночного уик-энда включит в себя две свободные практики.

Гран-при России пройдет в шестой раз. Пока на "Сочи-Автодроме" побеждали только пилоты "Мерседеса" - трижды британец Льюис Хэмилтон, по одному разу завершивший карьеру немец Нико Росберг и финн Валттери Боттас. Серия "Мерседеса" может прерваться в воскресенье, ведь в последних пяти гонках пилоты немецкого концерна одержали только одну победу - Хэмилтон финишировал первым на Гран-при Венгрии. На четырех других этапах победу праздновали голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), а также гонщики "Феррари" монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель.

Последние двое выиграли три предыдущие гонки, команда сейчас находится в отличной форме и является главным конкурентом "Мерседеса", хоть и имеет лишь теоретические шансы побороться с ним в Кубке конструкторов и личном зачете. Лидирует в чемпионате Хэмилтон (296 очков), следом за ним располагаются Боттас (231), Леклер (200), Ферстаппен (200) и Феттель (194). В Кубке конструкторов на счету "Мерседеса" 527 очков, в активе "Феррари" 394 балла, у "Ред Булла" - 289.

Попробует порадовать домашнюю публику единственный представитель России в "королевских гонках" Даниил Квят. Однако сделать это ему будет очень непросто, так как он начнет гонку с конца стартовой решетки из-за штрафа за смену силовой установки. Квят настроен выложиться на полную и не ударить в грязь лицом перед собственными болельщиками.

Кто почти наверняка порадует российских болельщиков, так это Роберт Шварцман. В рамках Гран-при России пройдет заключительный этап серии "Формулы-3", где выступает россиянин. Шварцман приехал в Сочи лидером чемпионата, имея внушительное преимущество над ближайшим преследователем, поэтому почти наверняка у себя на родине он завоюет титул. Также в рамках Гран-при России пройдет этап "Формулы-2", где выступят сразу трое россиян - Никита Мазепин, Артем Маркелов и Матевос Исаакян.

История проведения Гран-при России

Проведение Гран-при в России планировалось несколько десятков лет. Впервые на высоком уровне об этом заговорили еще во времена СССР. В 1982 году большой любитель автомобилей генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев договорился с главой "Формулы-1" Берни Экклстоуном, а тот включил этап в предварительный календарь сезона-1983.

Трассу предполагалось проложить в Москве в районе Воробьевых гор. Уже был готов проект, казалось, ничего не может помешать историческому событию. Однако в ноябре 1982 года Брежнев скончался, а пришедшим ему на смену эта затея не казалась такой привлекательной. В итоге страна осталась без "королевских гонок".

После этого подобные проекты возникали огромное количество раз. Как правило, главным камнем преткновения в вопросе были финансовые проблемы.

И все же праздник для российских болельщиков автоспорта настал. Случилось это во многом благодаря проведению в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. Инфраструктуру и спортивные объекты, созданные к главному старту планеты, нужно было как-то использовать после завершения соревнований. Было решено, что трасса "Формулы-1" отлично впишется в созданную структуру и принесет в дальнейшем экономические выгоды, а также прибавит очков имиджу страны.

Контракт на проведение Гран-при России был подписан в октябре 2010 года сроком на десять лет. Соглашение предусматривало возможность продления еще на пять лет. В конце февраля 2017 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил ТАСС, что эта опция была исполнена, нынешнее соглашение будет действовать до 2025 года. Проект трассы, которая проложена в Олимпийском парке, был разработан главным архитектором "Формулы-1" Германом Тильке.

Расписание и статистика

Первые два Гран-при России прошли осенью - в октябре. В 2016 году этап был перенесен на весну (конец апреля - начало мая), но в сезоне-2018 вновь вернулся на осень. В 2019 году этап пройдет с 27 по 29 сентября.

Победителем первого в истории Гран-при России в 2014 году стал Хэмилтон, дополнили подиум Росберг и Боттас, который тогда выступал за "Уильямс". Годом позже первым вновь стал Хэмилтон, а компанию на подиуме ему составили Феттель и мексиканец Серхио Перес из "Форс Индии". В 2016 году победу одержал Росберг, а следом за ним финишировали Хэмилтон и Райкконен. В сезоне-2017 компанию победителю Боттасу на подиуме составили Феттель и Райкконен, в прошлом году первым финишную черту пересек Хэмилтон, опередивший Боттаса и Феттеля.

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая - в 15:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00 мск) и квалификация (15:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (14:10 мск).