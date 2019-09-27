"Колон" сыграет с "Индепендьенте дель Валье" в финале Южноамериканского кубка по футболу

ТАСС, 27 сентября. Аргентинский "Колон" обыграл бразильский "Атлетико Минейро" в полуфинальном противостоянии Южноамериканского кубка - второго по значимости футбольного турнира среди клубов на континенте после Кубка Либертадорес. Соперником команды по финалу станет эквадорский "Индепендьенте дель Валье".

Первая встреча завершилась победой "Колона" со счетом 2:1. Во втором матче был зафиксирован аналогичный результат, но уже в пользу "Атлетико Минейро". Финалист турнира определялся в серии пенальти, где точнее оказались футболисты "Колона".

В решающей встрече за трофей аргентинский клуб сыграет против "Индепендьенте дель Валье" из Эквадора, который победил по сумме двух матчей бразильский "Коринтианс" (2:0, 2:2). Финал состоится в ночь на 10 ноября. Матч пройдет в Асунсьоне (Парагвай) на стадионе "Генерал Пабло Рохас".

Самыми титулованными клубами Южноамериканского кубка, который проводится с 2002 года, являются аргентинские "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте". На их счету по два трофея. Еще 13 клубов имеют по одному титулу. Ни один из финалистов ранее не становился победителем Южноамериканского кубка.