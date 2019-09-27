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Мировой футбол

"Колон" сыграет с "Индепендьенте дель Валье" в финале Южноамериканского кубка по футболу

Матч пройдет 10 ноября в Асунсьоне (Парагвай) на стадионе "Генерал Пабло Рохас"
Футболисты "Колона" Алекс Виго и "Атлетико Минейро" Йимми Чара AP Photo/Eugenio Savio
Описание
Футболисты "Колона" Алекс Виго и "Атлетико Минейро" Йимми Чара
© AP Photo/Eugenio Savio

ТАСС, 27 сентября. Аргентинский "Колон" обыграл бразильский "Атлетико Минейро" в полуфинальном противостоянии Южноамериканского кубка - второго по значимости футбольного турнира среди клубов на континенте после Кубка Либертадорес. Соперником команды по финалу станет эквадорский "Индепендьенте дель Валье".

Первая встреча завершилась победой "Колона" со счетом 2:1. Во втором матче был зафиксирован аналогичный результат, но уже в пользу "Атлетико Минейро". Финалист турнира определялся в серии пенальти, где точнее оказались футболисты "Колона".

В решающей встрече за трофей аргентинский клуб сыграет против "Индепендьенте дель Валье" из Эквадора, который победил по сумме двух матчей бразильский "Коринтианс" (2:0, 2:2). Финал состоится в ночь на 10 ноября. Матч пройдет в Асунсьоне (Парагвай) на стадионе "Генерал Пабло Рохас".

Самыми титулованными клубами Южноамериканского кубка, который проводится с 2002 года, являются аргентинские "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте". На их счету по два трофея. Еще 13 клубов имеют по одному титулу. Ни один из финалистов ранее не становился победителем Южноамериканского кубка.

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