Волонтерскую программу запустят в Санкт-Петербурге для помощи болельщикам на финале ЛЧ

По оценкам заместителя руководителя Ростуризма Сергея Корнеева, туристический поток может сравняться с количеством иностранцев, посетивших город во время чемпионата мира 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены запустить в городе волонтерскую программу для помощи болельщикам, которые прибудут на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов. Во вторник в Любляне на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год. В 2021 году финал пройдет в Санкт-Петербурге, игра состоится на стадионе "Газпром Арена" на Крестовском острове.

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"В целях полного и качественного исполнения обязательств в рамках проведения финального матча Лиги чемпионов городом будет обеспечена волонтерская программа", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что волонтеров будут готовить по нескольким направлениям деятельности. Среди них будут логисты, которым доверят управление потоками людей у стадиона, волонтеры по информационной поддержке болельщиков, волонтеры туристической службы для оказания помощи гостям города в отелях и гостиницах, а также транспортные волонтеры для помощи на основных вокзалах и в аэропорту Санкт-Петербурга. Кириллов отметил, что в городе уже функционирует центр городских волонтеров, который готовил добровольцев к Кубку конфедераций - 2017, чемпионату мира - 2018. Он будет заниматься и подготовкой волонтеров к чемпионату Европы 2020 года, матчи которого частично пройдут в Санкт-Петербурге. Большие перспективы для города По оценкам заместителя руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергея Корнеева, туристический поток в Санкт-Петербурге во время финального матча Лиги чемпионов 2021 года может сравняться с количеством иностранцев, посетивших город во время чемпионата мира 2018 года. "Думаю, что туристический поток после матчей Лиги чемпионов может быть сопоставим с чемпионатом мира 2018 года. В нем есть и предсказуемая часть, которая будет зависеть от городского маркетинга. Будут важны и страны, команды из которых выйдут в финал", - поделился мнением с ТАСС Корнеев.

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