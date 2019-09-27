Волонтерскую программу запустят в Санкт-Петербурге для помощи болельщикам на финале ЛЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены запустить в городе волонтерскую программу для помощи болельщикам, которые прибудут на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов.
Во вторник в Любляне на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были определены места проведения финальных матчей Лиги чемпионов с 2021 по 2023 год. В 2021 году финал пройдет в Санкт-Петербурге, игра состоится на стадионе "Газпром Арена" на Крестовском острове.
"В целях полного и качественного исполнения обязательств в рамках проведения финального матча Лиги чемпионов городом будет обеспечена волонтерская программа", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что волонтеров будут готовить по нескольким направлениям деятельности. Среди них будут логисты, которым доверят управление потоками людей у стадиона, волонтеры по информационной поддержке болельщиков, волонтеры туристической службы для оказания помощи гостям города в отелях и гостиницах, а также транспортные волонтеры для помощи на основных вокзалах и в аэропорту Санкт-Петербурга.
Кириллов отметил, что в городе уже функционирует центр городских волонтеров, который готовил добровольцев к Кубку конфедераций - 2017, чемпионату мира - 2018. Он будет заниматься и подготовкой волонтеров к чемпионату Европы 2020 года, матчи которого частично пройдут в Санкт-Петербурге.
Большие перспективы для города
По оценкам заместителя руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергея Корнеева, туристический поток в Санкт-Петербурге во время финального матча Лиги чемпионов 2021 года может сравняться с количеством иностранцев, посетивших город во время чемпионата мира 2018 года. "Думаю, что туристический поток после матчей Лиги чемпионов может быть сопоставим с чемпионатом мира 2018 года. В нем есть и предсказуемая часть, которая будет зависеть от городского маркетинга. Будут важны и страны, команды из которых выйдут в финал", - поделился мнением с ТАСС Корнеев.
Участие в таких мероприятиях международного масштаба заметно повышает инвестиционную привлекательность инфраструктуры Санкт-Петербурга. Это превращает город в одну из мировых столиц спортивного туризма, добавил представитель Ростуризма.
Однако международные мероприятия становятся серьезным испытанием на стрессоустойчивость для всей инфраструктуры города, что вносит коррективы в туристический поток в период масштабных событий. "Во время массовых мероприятий заметно повышается нагрузка на всю инфраструктуру города, что мы могли наблюдать во время чемпионата мира по футболу в прошлом году. Это приводит к ограничению потока туристических групп. Футбольные болельщики преимущественно отдают предпочтение гостиницам с категорией четыре звезды и ниже, а также хостелам", - отметил глава Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев.
За первый месяц проведения чемпионата мира - 2018 года Санкт-Петербург посетили более 1 млн болельщиков, из которых 65% составили иностранные туристы. Наибольшее число гостей было из Германии, Финляндии, США, Великобритании, Эстонии, Китая, Мексики и Бразилии. Профильный комитет прорабатывает туристские маршруты для болельщиков на финале Лиги чемпионов, готовит сценарии культурно-массовых и развлекательных мероприятий на территории, прилегающей к стадиону "Газпром Арена" в период проведения матчей/