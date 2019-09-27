Чемпион мира по биатлону Ростовцев назначен министром спорта Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпиады Павел Ростовцев назначен министром спорта Красноярского края. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в министерстве спорта региона.

Предыдущий министр спорта Сергей Алексеев, занимавший этот пост с июля 2012 года, ушел в отставку в августе этого года.

"Павел Александрович Ростовцев назначен на должность министра спорта Красноярского края", - сказал собеседник агентства, добавив, что он приступит к работе с 30 сентября.

Ростовцев родился в 1971 году во Владимирской области, биатлоном начал заниматься с 14 лет. В 1996 году переехал в Красноярск. В 2000-2001 гг. трижды выигрывал золотые медали на чемпионатах мира, в 2006 завоевал серебряные медали на Олимпийских играх в Турине. С 2006 по 2008 год - руководитель агентства физкультуры, спорта и туризма Красноярского края, 2008-2009 гг. - замминистра спорта края.

В 2009-2011 гг. - представитель губернатора в центральных районах Красноярского края. С 2011 по 2014 год находился на тренерской работе в Центре спортивной подготовки сборных команд России. В 2015 году исполнял обязанности министр спорта Иркутской области. В 2016 году был избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края.