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ЧМ по легкой атлетике

Легкоатлетка Михамбо считает сомнительным выбор Дохи столицей чемпионата мира

Ожидается, что во время турнира температура воздуха будет достигать 40 градусов тепла

ТАСС, 27 сентября. Чемпионка Европы по прыжкам в длину из Германии Малайка Михамбо раскритиковала выбор Дохи столицей чемпионата мира по легкой атлетике. Слова 25-летней спортсменки приводит немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.

"Я считаю, что при выборе [места проведения соревнований] необходимо учитывать социальные, политические и экологические аспекты", - сказала Михамбо.

Ожидается, что во время турнира температура воздуха в Дохе будет достигать 40 градусов тепла. Главный стадион турнира оборудован системой кондиционирования, которая позволяет создавать внутри арены комфортную температуру, однако на тренировочных аренах охлаждение работает только в специальных зонах.

"Можно было провести турнир на стадионе поменьше, чтобы тратить на охлаждение меньше энергии", - отметила Михамбо, которая специализируется на науках об окружающей среде в университете.

"Я просто должна отложить все эти мысли и провести турнир. Конечно, можно было бы бойкотировать чемпионат, но спортивная карьера гораздо короче, чем в других профессиях. Именно поэтому я не считаю бойкот верным путем", - заключила она.
Михамбо является победительницей чемпионата Европы 2018 года, также на ее счету бронзовая медаль турнира 2016 года.

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