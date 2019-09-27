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Гран-при России "Формулы-1"

Гонщица Кальдерон уверена, что женщины могут быть успешными в "Формуле-1"

В нынешнем сезоне колумбийская спортсменка выступает в "Формуле-2" за команду BWT Arden
Татьяна Кальдерон AP Photo/Marco Ugarte
Описание
Татьяна Кальдерон
© AP Photo/Marco Ugarte

СОЧИ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женщины могут успешно выступать в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Такое мнение ТАСС высказала тест-пилот команды "Альфа Ромео" колумбийка Татьяна Кальдерон.

Кальдерон в нынешнем сезоне выступает в "Формуле-2" за команду BWT Arden. За 18 прошедших гонок она не набрала ни одного очка, а лучшим финишем является 11-е место.

"Я уверена, что могла бы выступать лучше в нынешнем сезоне, но я продолжаю биться за попадание в "Формулу-1", - сказала 26-летняя Кальдерон. - Это моя главная и единственная цель. Я уверена, что девушки могут быть очень успешными в этом классе гонок. Надеюсь, мне удастся это доказать и открыть дверь следующим поколениям женщин-гонщиц".

За всю историю "Формулы-1" в чемпионате приняли участие пятеро женщин - итальянки Мария-Тереза де Филиппис (1958-1959), Лелла Ломбарди (1974-1976), Джованна Амати (1992), британка Дивина Галика (1976, 1978) и Дезире Уилсон из ЮАР (1980). В сумме они приняли участие в 29 этапах и только Ломбарди, на счету которой 17 этапов, удалось заработать очки за финиш на шестом месте.

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