Отборочный матч женского ЧЕ-2021 по футболу между сборными России и Косова перенесен

ТАСС, 27 сентября. Матч женской сборной России против команды Косова в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2021 года перенесен по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч между командами должен был пройти 4 октября в Приштине. Отмечается, что игра перенесена по соображениям безопасности. Дата и место проведения встречи будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет с 11 июля по 1 августа 2021 года в Англии, в основной части турнира примут участие 16 команд. В квалификационном турнире играют 47 команд, разделенный на девять групп, российская сборная выступает в группе А вместе с командами Косова, Нидерландов, Словении, Турции и Эстонии. В турнирной таблице российская команда занимает второе место, набрав шесть очков после двух матчей, сборная Косова идет на четвертой строчке с тремя очками. Лидируют в группе голландские футболистки, у которых также шесть набранных очков.

Отборочный турнир завершится 22 сентября 2020 года. В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп и три лучшие сборные, занявшие вторые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми в шести оставшихся группах, примут участие в стыковых матчах и определят еще трех участников финального турнира. Сборная Англии освобождена от отбора на правах хозяйки чемпионата.

Официальные чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1984 года. Сборная СССР ни разу не принимала участие в турнире. Женская сборная России пять раз принимала участие в финальной части чемпионата Европы, россиянки ни разу не пробивались в плей-офф турнира.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран, Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.