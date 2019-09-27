Гонщик "Феррари" Леклер считает, что ему нужно поработать над контролем эмоций

Во время гонки Гран-при Сингапура, которая прошла 22 сентября, 21-летний Леклер в эмоциональной форме в радиопереговорах с командой высказал недовольство тем, что после пит-стопа он оказался позади партнера по "Феррари" немца Себастьяна Феттеля. Феттель выиграл ту гонку, Леклер финишировал вторым.

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" монегаск Шарль Леклер считает, что ему стоит поработать над контролем своих эмоций, чтобы не повторять ситуаций, подобных той, что произошла на Гран-при Сингапура. Об этом он рассказал журналистам.

"Чтобы окончательно прояснить всю ситуацию в Сингапуре - бесспорно, это очень эмоциональный спорт, ты полностью на взводе, а эмоции - это часть "Феррари", - сказал гонщик. - Можно высказывать все вещи самому себе в кокпите, только не надо нажимать на кнопку связи с командой".

"Очевидно, что все это очень трудно делать в машине, когда адреналин через край. Я просыпаюсь каждое утро, думая о победе, и ложусь спать, думая о победе. И вот поэтому иногда это очень трудно [сдерживать эмоции]. Так что мне нужно больше себя контролировать в этих ситуациях и, культурно выражаясь, просто заткнуться", - добавил Леклер.

Говоря о предстоящей гонке Гран-при России, Леклер отметил, что в случае дождя "Феррари" не испытает трудностей. "Я думаю, что мы ("Феррари" - прим. ТАСС) были достаточно быстрыми в нескольких заездах в этом году, когда трассы были мокрыми, а мне нравится дождливая погода, - сказал монегаск. - Так что будем надеяться, что машина поведет себя положительно. Но, думаю, "Ред Булл" и "Мерседес" также будут сильны в таких условиях".

Гран-при России стартует в Сочи в пятницу двумя свободными практиками. Гонка состоится в воскресенье.