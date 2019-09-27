Шахматист Карякин отметил, что ему будет очень сложно отобраться на турнир претендентов

"Понятно, что сезон был не супер, это глупо отрицать, но с другой стороны были хорошие турниры, например, в Сент-Луисе, где два турнира длились месяц, я выступил там достаточно прилично, сыграл четыре партии с Магнусом Карлсеном и выиграл их с общим счетом 2,5 балла на 1,5 балла. Отдельные партии и отдельные турниры мне удавались, удавалось повысить свой рейтинг. Если я начинал сезон, будучи 16-м шахматистом мира, то сейчас я уже вплотную подобрался к десятке. Конечно, нельзя говорить, что я совершил какой-то суперпрорыв, но пытаюсь доводить рейтинг до прежних максимумов, предстоит большая работа", - заявил Карякин.

На проходящем в Ханты-Мансийске Кубке мира Карякин выбыл из борьбы за победу в третьем раунде по итогам двух партий с соотечественником Никитой Витюговым. "На Кубке мира получилось так, что первые два матча я выиграл достаточно уверенно, а третий матч не менее уверенно проиграл. Получилось, что мой партнер по команде Никита Витюгов сыграл блестящий турнир, вылетел буквально позавчера и довольно несправедливо и случайно, ему просто не повезло, он должен был доходить до полуфинала Кубка мира, но в любом случае он выступил лучше всех россиян, этот турнир можно занести ему в актив. Дело в том, что когда ты играешь по нокаут-системе и одна ошибка может стоить тебе всего матча, то это довольно тяжело, тяжело играть безошибочно", - отметил Карякин.

"Я уже пытаюсь забыть Кубок мира и готовиться к турниру но острове Мэн, который стартует в октябре, после него станет ясно, буду ли я участвовать в турнире претендентов, который будет в марте следующего года в Екатеринбурге, исходя из этого, можно будет строить подготовку. По поводу перемен в тренерском штабе я еще не думал, я не склонен критиковать своих тренеров, они работают, и я им благодарен. На турнир претендентов очень сложно отобраться, с Кубка мира у меня не получилось, с серии гран-при будет маловероятно, что я смогу отобраться. Остается турнир на острове Мэн, так называемся "большая швейцарка", где участвуют сто человек, и попадает [на турнир претендентов] только один, это будет тяжело, это частично лотерея, тем более что играют все сильнейшие", - подчеркнул гроссмейстер.

"По крайней мере, хочется просто подойти в оптимальной форме. Если получится выиграть, хорошо, если нет - будем думать дальше", - заключил Карякин.

Карякин был участником матча за звание чемпиона мира в 2016 году, где он проиграл Карлсену на тай-брейке.