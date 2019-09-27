СМИ: доход футбольного клуба "Интер" за прошлый сезон составил рекордные €415 млн

ТАСС, 27 сентября. Сумма дохода итальянского футбольного клуба "Интер" составила €415 млн по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство ANSA.

Доход за прошлый сезон является рекордным для "Интера". В сезоне-2017/18 доходность клуба была на 20% меньше.

Также сообщается, что итальянский клуб потерпел €17 млн убытков, что на €700 тыс. меньше чем в сезоне до этого.

В текущем сезоне чемпионата Италии "Интер" идет на первом месте, одержав в пяти стартовых матчах пять побед и набрав 15 очков. В следующем туре клуб из Милана в гостях сыграет с "Сампдорией" 28 сентября.