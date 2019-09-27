Шахматист Карякин назвал запоминающейся партию с бойцом Федором Емельяненко

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Партия с бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко стала запоминающейся для гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом Карякин рассказал ТАСС.

"Не так давно сыграл с Федором Емельяненко в сеансе одновременной игры. Партию я выиграл, но я сразу обратил внимание, что он играет в шахматы, что человек не первый раз сел за доску. Я с ним потом говорил, и действительно он сказал, что часто играет в интернете для того, чтобы мозги работали, чтобы совмещать умственную деятельность с физическими нагрузками. Это тот спарринг, который запомнился мне за последнее время", - отметил Карякин.

42-летний Емельяненко является одним из самых известных бойцов ММА, на его счету 38 побед (из них 14 нокаутом) и шесть поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.

Карякин был участником матча за звание чемпиона мира в 2016 году, где он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на тай-брейке.