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Гран-при России "Формулы-1"

Экклстоун не стал обсуждать идею переноса Гран-при РФ, отметив, что Петербург ему нравится

Ранее Дмитрий Песков опроверг информацию Daily Mail о том, что Владимир Путин обсуждает с руководством "Формулы-1" возможность переноса этапа из Сочи в Санкт-Петербург
Берни Экклстоун AP Photo/Kamran Jebreili
Описание
Берни Экклстоун
© AP Photo/Kamran Jebreili

СОЧИ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун предложил подождать официальной информации о переносе Гран-при России в Санкт-Петербург, но отметил, что город ему нравится. 

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"Я слышал слухи, что Гран-при России может переехать в Санкт-Петербург, - сказал Экклстоун ТАСС. - Не знаю, что сказать, давайте подождем, посмотрим. Но Петербург мне нравится".

В четверг британская газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал идею переноса Гран-при России из Сочи в Петербург начиная с 2021 года. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин не обсуждает с руководством "Формулы-1" перенос этапа в Петербург.

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.

 

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