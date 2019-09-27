Экклстоун не стал обсуждать идею переноса Гран-при РФ, отметив, что Петербург ему нравится

СОЧИ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун предложил подождать официальной информации о переносе Гран-при России в Санкт-Петербург, но отметил, что город ему нравится.

"Я слышал слухи, что Гран-при России может переехать в Санкт-Петербург, - сказал Экклстоун ТАСС. - Не знаю, что сказать, давайте подождем, посмотрим. Но Петербург мне нравится".

В четверг британская газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал идею переноса Гран-при России из Сочи в Петербург начиная с 2021 года. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин не обсуждает с руководством "Формулы-1" перенос этапа в Петербург.

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.