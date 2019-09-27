Квят не смог продолжить первую практику на Гран-при России из-за неисправности болида

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не сумел продолжить первую свободную практику на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при России из-за технической неисправности болида.

Машина Квята потеряла мощность, 25-летний гонщик остановил болид за пределами трассы недалеко от 15-го поворота. Ранее команда "Торо Россо" приняла решение заменить силовую установку на болиде Квята, из-за чего российский пилот начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки.

После 15 этапов в общем зачете Квят занимает 10-е место, набрав 33 очка.

Первая практика завершится позднее в пятницу, также в этот день на Гран-при России в Сочи пройдет вторая свободная практика. В субботу состоятся третья практика и квалификация. Гонка пройдет в воскресенье.