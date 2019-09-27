Норвежские легкоатлеты из-за отравлений покинули отель в Катаре, в котором живут россияне

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная Норвегии по легкой атлетике покинула катарский отель Ezdan Hotel, в который заселилась на время чемпионата мира, из-за массовых случаев отравления. Об этом ТАСС сообщил представитель российской делегации на турнире, который проходит в столице Катара городе Дохе.

Сборная России также разместилась в данном отеле на время проведения чемпионата мира.

"Условия проживания в отеле ужасные, первый этаж весь в золоте, а все остальное - натуральный дом колхозника, - сказал собеседник агентства. - Если сравнивать условия этого отеля с тем местом пребывания, где мы жили два года назад, то в Лондоне был отель 15 звезд, еда здесь такая, что невозможно есть. Неслучайно норвежцы, массово пострадавшие от еды, очень оперативно переехали в другой отель, могу со всей уверенностью заявить, что уровень проживания и качество еды в этом отеле не соответствует уровню чемпионата мира. Мне кажется, IAAF [Международная ассоциация легкоатлетических федераций] должна незамедлительно разобраться в этой ситуации".

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации выступать они будут в нейтральном статусе.