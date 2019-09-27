Международные соревнования по велоспорту ВМХ и маунтинбайку пройдут в России в 2020 году

ТАСС, 27 сентября. Международный союз велосипедистов (UCI) утвердил календарь соревнований на 2020 год, этапы по велоспорту ВМХ и маунтинбайку пройдут на территории России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

11 и 12 января 2020 года, а также 7 и 8 марта в Саранске пройдут международные заезды по велоспорту ВМХ.

В маунтинбайке 18 и 19 апреля пройдут международные заезды - Гран-при Мостовского района в Псебае (Краснодарский край), 25 и 26 апреля - заезды в рамках Psebay Challenge. 3 и 5 июля состоятся международные заезды в Архызе (Карачаево-Черкесия).

Полный календарь соревнований опубликован на официальном сайте.