{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при России "Формулы-1"

Пилот "Феррари" Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при России

Второе время показал голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, третье - немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель
Шарль Леклер AP Photo/Luca Bruno
Описание
Шарль Леклер
© AP Photo/Luca Bruno

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Шарль Леклер из Монако показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при России. Соревнования проходят на автодроме в Сочи.

На эту тему
Квят не смог продолжить первую практику на Гран-при России из-за неисправности болида

Леклер преодолел лучший круг за 1 минуту 34,462 секунды. Второе время показал голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен (отставание 0,082 секунды), третье - немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (+0,543).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 19-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 12-й результат.

Квят не сумел завершить первую свободную практику из-за технической неисправности болида. Машина Квята потеряла мощность, 25-летний гонщик остановил болид за пределами трассы недалеко от 15-го поворота. Ранее команда "Торо Россо" приняла решение заменить силовую установку на болиде Квята, из-за чего российский пилот начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки.

Квалификация Гран-при России пройдет в субботу (15:00 мск). Гонка состоится в воскресенье (14:10 мск).

Теги
Гран-при России
Футбол в России
"Спартак" и "Ростов" проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу в Москве
Матчи этой стадии турнира пройдут 30 и 31 октября
Читать полностью