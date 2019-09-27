Пилот "Феррари" Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при России

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Шарль Леклер из Монако показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при России. Соревнования проходят на автодроме в Сочи.

Квят не смог продолжить первую практику на Гран-при России из-за неисправности болида

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Леклер преодолел лучший круг за 1 минуту 34,462 секунды. Второе время показал голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен (отставание 0,082 секунды), третье - немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (+0,543).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 19-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 12-й результат.

Квят не сумел завершить первую свободную практику из-за технической неисправности болида. Машина Квята потеряла мощность, 25-летний гонщик остановил болид за пределами трассы недалеко от 15-го поворота. Ранее команда "Торо Россо" приняла решение заменить силовую установку на болиде Квята, из-за чего российский пилот начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки.

Квалификация Гран-при России пройдет в субботу (15:00 мск). Гонка состоится в воскресенье (14:10 мск).