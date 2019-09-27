Двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Схипперс пожаловалась на отель в Катаре

Ранее в пятницу представитель российской делегации на турнире сообщил ТАСС , что норвежская сборная покинула этот отель из-за массовых случаев отравления. Сборная России также разместилась в данном отеле на время проведения чемпионата мира.

ТАСС, 27 сентября. Двукратная чемпионка мира в беге на 200 м голландка Дафне Схипперс раскритиковала катарский отель Ezdan Hotel, в котором ее команда заселилась на время чемпионата мира. Об этом 27-летняя спортсменка написала в Twitter.

"Дело не в том, что я не хочу спать в маленьком отеле, но этот - не то, что было обещано. Команда Норвегии выселилась, потому что отравились, а этого не хочется в самый важный момент года. Досадно, что мы не забронировали отель как сборные США, Германии, Англии и Ямайки - с хорошей едой и "пятью звездами", - написала Схипперс.

Схипперс является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, также на ее счету две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира. На чемпионатах Европы она четыре раза становилась победителем, дважды - второй и один раз третьей.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации выступать они будут в нейтральном статусе.