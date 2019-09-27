Двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Схипперс пожаловалась на отель в Катаре

ТАСС, 27 сентября. Двукратная чемпионка мира в беге на 200 м голландка Дафне Схипперс раскритиковала катарский отель Ezdan Hotel, в котором ее команда заселилась на время чемпионата мира. Об этом 27-летняя спортсменка написала в Twitter.
Ранее в пятницу представитель российской делегации на турнире сообщил ТАСС, что норвежская сборная покинула этот отель из-за массовых случаев отравления. Сборная России также разместилась в данном отеле на время проведения чемпионата мира.
Het gaat echt niet om dat ik niet in een minder hotel wil slapen, maar dit is niet wat er beloofd is. Team noorwegen is weggegaan omdat helft van het team ziek is geworden van het eten. Dat wil je niet op belangrijkste moment van het jaar...— Dafne Schippers (@dafneschippers) September 26, 2019
"Дело не в том, что я не хочу спать в маленьком отеле, но этот - не то, что было обещано. Команда Норвегии выселилась, потому что отравились, а этого не хочется в самый важный момент года. Досадно, что мы не забронировали отель как сборные США, Германии, Англии и Ямайки - с хорошей едой и "пятью звездами", - написала Схипперс.
Схипперс является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, также на ее счету две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира. На чемпионатах Европы она четыре раза становилась победителем, дважды - второй и один раз третьей.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации выступать они будут в нейтральном статусе.