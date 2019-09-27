ТАСС, 27 сентября. Американец Дэвид Хаггерти переизбран на пост президента Международной федерации тенниса (ITF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы главы и управляющего совета организации прошли в Лиссабоне в пятницу.

Хаггерти переизбран на четырехлетний срок. Соперниками Хаггерти были индиец Анил Ханна, ирландец Дэйв Майли и чех Иво Кадерка. Американец победил в первом раунде голосования, набрав более 60% голосов (259). Ханна, который проиграл Хаггерти с разницей в восемь голосов в 2015 году, снова занял второе место, набрав 93 голоса, Майли стал третьим (46 голосов), Кадерка - четвертым (30).

Хаггерти возглавляет организацию с 2015 года.