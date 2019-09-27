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Бокс

Следующий бой боксера Алояна запланирован на декабрь в Кемерове

Россиянин вернулся в весовую категорию до 52,1 кг

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следующий профессиональный поединок российского боксера Михаила Алояна запланирован на декабрь в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что Алоян вернулся в весовую категорию до 52,1 кг.

"Планируется, что следующий бой Алоян проведет в декабре в Кемерове", - сказал собеседник агентства.

Алоян в октябре прошлого года проиграл южноафриканцу Золани Тете в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). С того момента россиянин не выходил на ринг. Всего на его счету четыре победы и одно поражение в профессиональном боксе. Он является бронзовым призером Игр-2012, двукратным чемпионом мира и обладателем бронзы мирового первенства.

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