Россиянин Шварцман стал первым по итогам квалификации на этапе "Формулы-3" в России

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман занял первое место в квалификации восьмого этапа серии "Формула-3", который проходит в Сочи.

20-летний россиянин проехал лучший круг за 1 минуту 52,583 секунды, второе время показал его напарник по команде индиец Джехан Дарувала (1.52,775), третьим стал еще один пилот команды Prema новозеландец Маркус Армстронг (1.52,853).

Сын бывшего немецкого гонщика "Формулы-1" Ральфа Шумахера, также являющийся племянником семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, Дэвид Шумахер, для которого этап в Сочи стал дебютным в "Формуле-3", показал 25-е время (1.54,889).

Шварцман, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари", лидирует в личном зачете чемпионата, имея в активе 180 очков. За один этап до финиша сезона он опережает ближайшего конкурента - Дарувалу - на 33 очка.

Первая гонка российского этапа пройдет в субботу.