Штангистка Каширина, завоевавшая серебро ЧМ, рассматривала возможность снятия с турнира

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Каширина думала о том, чтобы отказаться от выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил личный тренер спортсменки Владимир Краснов.

Каширина завоевала первую для России медаль на ЧМ по тяжелой атлетике, выиграв серебро

В пятницу 28-летняя Каширина завоевала серебро в весовой категории свыше 87 кг. Данная медаль стала единственной для сборной России на турнире.

"Сложно оценивать, были травмы, вообще хотели отказаться от чемпионата мира, - сказал Краснов. - Мы были не готовы, думали выбрать другой квалификационный турнир (на Олимпийские игры 2020 года в Токио - прим. ТАСС).

На вопрос о том, можно ли этот результат назвать успехом, Краснов ответил: "Думаю, да, потому что боролись, старались".

Каширина является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, на чемпионатах мира на ее счету теперь пять золотых и три серебряных медали. На европейских первенствах в ее активе восемь побед.