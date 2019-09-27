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Летние олимпийские виды спорта

Штангистка Каширина, завоевавшая серебро ЧМ, рассматривала возможность снятия с турнира

На турнире в Паттайе спортсменка выиграла единственную медаль для сборной России
Татьяна Каширина EPA/ANTONIO BAT
Описание
Татьяна Каширина
© EPA/ANTONIO BAT

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Каширина думала о том, чтобы отказаться от выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил личный тренер спортсменки Владимир Краснов.

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В пятницу 28-летняя Каширина завоевала серебро в весовой категории свыше 87 кг. Данная медаль стала единственной для сборной России на турнире.

"Сложно оценивать, были травмы, вообще хотели отказаться от чемпионата мира, - сказал Краснов. - Мы были не готовы, думали выбрать другой квалификационный турнир (на Олимпийские игры 2020 года в Токио - прим. ТАСС).

На вопрос о том, можно ли этот результат назвать успехом, Краснов ответил: "Думаю, да, потому что боролись, старались".

Каширина является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, на чемпионатах мира на ее счету теперь пять золотых и три серебряных медали. На европейских первенствах в ее активе восемь побед.

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Летние олимпийские виды спорта
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