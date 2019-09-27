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Футбол в России

"Спартак" и "Ростов" проведут матч 1/8 финала Кубка России по футболу в Москве

Матчи этой стадии турнира пройдут 30 и 31 октября
Болельщики "Спартака" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" примет "Ростов" на домашнем стадионе в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Доме футбола.

Также по итогам жеребьевки стало известно, что московское "Торпедо" дома примет калининградскую "Балтику", "Урал" сыграет с тульским "Арсеналом" в Екатеринбурге, "Нижний Новгород" дома проведет встречу с ярославским "Шинником", а ЦСКА в Москве встретится с "Уфой".

Матчи "Оренбург" - "Химки", "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск), "Ахмат" (Грозный) - "Луч" (Владивосток) пройдут в Оренбурге, Санкт-Петербурге и Грозном соответственно, так как, согласно регламенту, клубы премьер-лиги проводят матчи 1/8 финала на своем поле, если они на этой стадии встречаются с командами из более низких дивизионов. Если команды одного дивизиона играют друг против друга, то хозяин поля определяется жребием.

Игры 1/8 финала Кубка России пройдут 30 и 31 октября.

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Российский футбол
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