Гонщик Шварцман поблагодарил команду за победу в квалификации этапа "Формулы-3" в России

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман считает, что его команда отлично поработала для того, чтобы он смог выиграть квалификацию на этапе "Формулы-3" в России. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Этап в России - заключительный в сезоне. В первой гонке, которая пройдет в субботу, Шварцману достаточно будет набрать восемь очков для завоевания титула.

"Команда отлично поработала, - сказал Шварцман. - Нам удалось найти отличный баланс в практике. Это отличный старт уик-энда для меня. Поул-позишн на домашнем этапе - лучше не придумаешь".

Шварцман является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари".