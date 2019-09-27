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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Тютюнина и Шустицкий идут вторыми после ритм-танца на этапе юниорского Гран-при

Лидируют спортсмены из Грузии

ТАСС, 27 сентября. Россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий занимают второе место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных пар на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Загребе.

Россияне получили за свой прокат 64,34 балла. Лидирует грузинский дуэт Мария Казакова и Георгий Ревия (65,97), третьими идут канадцы Эмми Бронсард и Айса Буарагия (59,63). Россияне Светлана Лизунова и Александр Вахов заняли седьмое место (57,05). Произвольный танец спортсмены представят в субботу.

Позднее в пятницу на турнире произвольную программу представят юноши в одиночном катании и спортивные пары.

Этап Гран-при в Хорватии завершится 29 сентября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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