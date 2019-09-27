"Телеспорт" покажет часть матчей ЧЕ-2020 по футболу на собственной платформе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компания "Телеспорт" не будет осуществлять показ матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в социальных сетях, а будет транслировать часть игр с помощью собственного сервиса. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер компании Илья Рустамов.

В пятницу Рустамов сообщил ТАСС о том, что "Телеспорт" подписал договоры с Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ" о реализации прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. В октябре компания запустит собственный сервис для трансляции крупных спортивных событий.

"В соцсетях по нашей линии трансляций не будет. Объем того, что мы будем показывать у себя, на данный момент согласовывается. Основное будет на каналах, они в данном случае будут "рулить", - сказал Рустамов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах - игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В российском городе пройдут три игры группового этапа, а также один из четвертьфиналов.