Екимов: развитие велоинфраструктуры будет главным вопросом для мэра Тулы Слюсаревой

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов считает, что вопрос развития велоинфраструктуры в Туле будет одним из основных для мэра города и олимпийской чемпионки 2004 года по велоспорту на треке Ольги Слюсаревой. Такое мнение Екимов высказал ТАСС в пятницу.

Ранее в пятницу депутаты Тульской городской думы нового созыва на первом заседании избрали Слюсареву главой Тулы.

"Я только что закончил с ней разговаривать, поздравил [с назначением], - сказал Екимов. - Конечно, порадовался за коллегу, ведь Ольга также является членом президиума федерации. Тула - один из регионов, который мы считаем передовым в плане развития и перспектив велоспорта, у них есть традиции этого вида спорта, велотрек, который они собираются реконструировать, все инструменты для того, чтобы заниматься велоспортом, у них есть. Все мы сейчас говорим о развитии велоинфраструктуры в городах-миллионниках, у Ольги, я думаю, этот вопрос будет стоять на первом плане".

50-летняя Слюсарева - бывшая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России. Окончила Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Орловскую региональную академию госслужбы. В 2009 году была назначена на должность помощника губернатора Тульской области, затем работала председателем областного комитета по спорту и молодежной политике. С 2014-го была депутатом Тульской областной думы, в 2019 году избрана депутатом Тульской гордумы от партии "Единая Россия".