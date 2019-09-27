Стал известен состав сборной России на Кубок мира по волейболу

ТАСС, 27 сентября. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу во главе с Туомасом Саммельвуо определился с составом команды на Кубок мира. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Состав мужской сборной России выглядит следующим образом:

связующие - Сергей Гранкин, Дмитрий Ковалев;

диагональные - Денис Земченок, Павел Круглов;

блокирующие - Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин;

доигровщики - Федор Воронков, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов, Антон Семышев, Андрей Сурмачевский;

либеро - Валентин Голубев, Евгений Андреев.

Сборная России дважды побеждала на Кубке мира (1999, 2011) и один раз заняла второе место (2007). В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Кубок мира пройдет с 1 по 15 октября в Японии.