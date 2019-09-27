{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Стал известен состав сборной России на Кубок мира по волейболу

Турнир пройдет в Японии с 1 по 15 октября
Сергей Гранкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Гранкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 27 сентября. Тренерский штаб мужской сборной России по волейболу во главе с Туомасом Саммельвуо определился с составом команды на Кубок мира. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Состав мужской сборной России выглядит следующим образом:

  • связующие - Сергей Гранкин, Дмитрий Ковалев;
  • диагональные - Денис Земченок, Павел Круглов;
  • блокирующие - Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин;
  • доигровщики - Федор Воронков, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов, Антон Семышев, Андрей Сурмачевский;
  • либеро - Валентин Голубев, Евгений Андреев.

Сборная России дважды побеждала на Кубке мира (1999, 2011) и один раз заняла второе место (2007). В турнире принимают участие 12 команд. Сборные проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Кубок мира пройдет с 1 по 15 октября в Японии.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Агапитов считает удовлетворительным выступление сборной России по тяжелой атлетике на ЧМ
Россияне, выступавшие в отсутствие сильнейших спортсменов, завоевали серебряную награду
Читать полностью