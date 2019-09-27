Бах поздравил Коу с переизбранием на пост президента IAAF

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу с переизбранием на новый срок. Слова поздравления он озвучил на пресс-конференции после окончания традиционной встречи президентов двух организаций перед стартом чемпионата мира по легкой атлетике.

Британец Коу был переизбран на новый четырехлетний срок 25 сентября единогласным решением конгресса.

"Хочу поздравить Себастьяна Коу с единогласным переизбранием на новый срок. То, что он был переизбран единогласно - очень важно, ведь на первые четыре года его работы пришлось много реформ. Мне эта ситуация хорошо известна: когда ты начинаешь реформы, это не всем нравится. В сложившейся ситуации единогласное переизбрание говорит о многом", - сказал Бах.

62-летний Коу является двукратным олимпийским чемпионом в беге на средние дистанции.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе.