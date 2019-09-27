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Выборы главы IAAF

Бах поздравил Коу с переизбранием на пост президента IAAF

Британец был переизбран на новый четырехлетний срок единогласным решением конгресса
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/JOSE MENDEZ
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/JOSE MENDEZ

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу с переизбранием на новый срок. Слова поздравления он озвучил на пресс-конференции после окончания традиционной встречи президентов двух организаций перед стартом чемпионата мира по легкой атлетике.

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Британец Коу был переизбран на новый четырехлетний срок 25 сентября единогласным решением конгресса.

"Хочу поздравить Себастьяна Коу с единогласным переизбранием на новый срок. То, что он был переизбран единогласно - очень важно, ведь на первые четыре года его работы пришлось много реформ. Мне эта ситуация хорошо известна: когда ты начинаешь реформы, это не всем нравится. В сложившейся ситуации единогласное переизбрание говорит о многом", - сказал Бах.

62-летний Коу является двукратным олимпийским чемпионом в беге на средние дистанции.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе.

Теги
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