МОК не обсуждал с WADA вопрос возможного отстранения России от участия в ОИ-2020

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не обсуждал со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) возможность отстранения сборной России от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МОК Томас Бах.

WADA в понедельник инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории. В июле было объявлено, что Олимпийский комитет России (ОКР) получил от МОК официальное приглашение принять участие в Играх-2020. Новый Международный стандарт по соответствию кодексу предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.

"ОКР уже понес наказание за то, что случилось во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Теперь мы столкнулись с новой ситуацией, с новым инцидентом, который произошел после Игр в Сочи, необходим свежий взгляд на эту проблему. В 2018 году поменялись правила, теперь такие ситуации находятся в руках WADA, а затем Спортивного арбитражного суда (CAS)", - сказал Бах.

"WADA сейчас начало новый процесс, по итогам оно примет решение, которое МОК будет полностью уважать. Сейчас я не могу спекулировать относительно того, что решит WADA по итогам разбирательства. Мы на эту тему с WADA не общались", - заключил глава МОК.

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.