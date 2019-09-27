Раджабов вышел в финал Кубка мира по шахматам и завоевал путевку на турнир претендентов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сентября. /ТАСС/. Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов белыми фигурами переиграл француза Максима Вашье-Лаграва во второй партии полуфинального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Благодаря выходу в финал Раджабов завоевал путевку на турнир претендентов. В первой партии спортсмены сыграли вничью.

Оба поединка между китайцами Юй Янъи и Дин Лижэнем завершились вничью, в субботу они определят второго финалиста на тай-брейке. Проигравший в этой паре сыграет с Вашье-Лагравом в матче за третье место.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. В финале и матче за третье место пройдут по четыре партии с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится тай-брейк. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.

Ранее президентский совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году. Победитель соревнования получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.