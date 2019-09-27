Гонщик "Ред Булла" Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при России

21-летний Ферстаппен преодолел свой лучший круг за 1 минуту 33,162 секунды. Второе время показал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако (отставание 0,335 секунды), третье - финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас (+0,646).

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен из Нидерландов победил во второй свободной практике на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при России. Соревнования проходят на автодроме в Сочи.

Мотор на болиде Квята не получил повреждений во время практики Гран-при России

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 12-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли показал шестой результат. Во время практики при выезде с пит-лейна Квят проехал перед Гасли, спровоцировав опасную ситуацию, но столкновения не произошло.

Квят не сумел завершить первую свободную практику из-за технической неисправности болида (машина Квята потеряла мощность), но мотор не получил повреждений. Ранее команда "Торо Россо" приняла решение заменить силовую установку на болиде Квята, из-за чего российский пилот начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки.

Третья практика Гран-при России пройдет в субботу (начало в 12:00 мск), затем состоится квалификация (начало в 15:00 мск). Гонка начнется в воскресенье в 14:10 мск.