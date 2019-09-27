Кулешов назначен главным тренером гандбольного клуба "Спартак"

ТАСС, 27 сентября. Олег Кулешов назначен на пост главного тренера московского гандбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Сообщается, что бывший наставник команды Игорь Левшин принял решение подать в отставку и станет вторым тренером, а также тренером вратарей.

"Я рад, что буду работать в таком большом клубе, как "Спартак", перед нами стоит ряд непростых задач, которые предстоит решать. Команда показала хорошие результаты в предыдущих сезонах, высокое качество игры. Есть нюансы, которые нужно добавлять, чтобы добиваться больших целей, сейчас главная задача - наладить систему командной игры. Некоторых ребят из команды я знаю по опыту работы в сборной России, с другими буду знакомиться, нам надо налаживать контакт", - сказал 45-летний Кулешов.

Кулешов в прошлом сезоне тренировал краснодарский СКИФ, с 2012 по 2015 год он был главным тренером национальной сборной России.

В качестве игрока он становился бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах, также на его счету победа на чемпионате мира (1997). На чемпионате Европы в 1996 году Кулешов вместе с национальной командой стал победителем турнира, а в 2000-м - завоевал серебряную награду.

"Спартак" в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата и Кубка России. В текущем сезоне столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице предварительного этапа чемпионата России, набрав четыре очка после трех матчей.