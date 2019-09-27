Агапитов считает удовлетворительным выступление сборной России по тяжелой атлетике на ЧМ

В пятницу россиянка Татьяна Каширина завоевала серебряную медаль в весовой категории свыше 87 кг. Эта медаль стала единственной для сборной России на турнире, в медальном зачете команда заняла 12-е место. Российская команда выступала на чемпионате мира в усеченном составе, так как Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в августе временно отстранила 13 российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской лаборатории.

"Сборная России выступила на чемпионате мира в Паттайе в отсутствие наших сильнейших спортсменов мужской и женской команд, наибольшим ударом было известие из прошлого, оно связано с выявлением возможных нарушений антидопинговых правил в 2011, 2012, 2013 и 2014 годах, - говорится в заявлении Агапитова. - В связи с этим возникает много вопросов, на которые придется ответить ушедшему в отставку руководству федерации. Это не позволило нашей команде выехать в Таиланд в полном составе, к сожалению, из-за травм не смогли принять участие чемпион мира прошлого года Артем Окулов и обладательница бронзовой медали прошлогоднего первенства Анастасия Романова".

"Принявшие участие атлеты почти без исключения показали прогресс в результатах и в таблице мирового рейтинга спортсменов, - добавил Агапитов. - Хотя у меня есть претензии к результативности использованных подходов, выступление сборной России на чемпионате мира считаю удовлетворительным".

На чемпионате мира 2018 года россияне завоевали две золотые медали (Окулов в весе до 89 кг и Каширина в той же весовой категории).