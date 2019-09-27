Финалист КМ по шахматам Раджабов заявил, что играет каждую партию как последнюю

Раджабов вышел в финал Кубка мира по шахматам и завоевал путевку на турнир претендентов

В пятницу Раджабов белыми фигурами выиграл у француза Максима Вашье-Лаграва и по сумме двух партий (в первой была зафиксирована ничья) вышел в финал Кубка мира, а также завоевал путевку на турнир претендентов 2020 года.

"Сейчас я чувствую себя измотанным, - сказал Раджабов. - Я боялся, что мне придется играть тай-брейк в четвертьфинале против Джеффри Сюна. На данной стадии турнира больше всего хочется завершить партию как можно скорее, я играю каждую партию как последнюю".

"Мне больше нравится завершать матчи по итогам классических партий, так как это занимает меньше времени по сравнению с выявлением сильнейшего на тай-брейке. Если ты проигрываешь по итогам классических партий, думаешь, что ничего страшного не произошло, по крайней мере тебя перестанут мучить. Некоторые игроки утверждают, что они предпочитают играть как можно больше партий, но это очень тяжело морально и физически".

В финале Раджабов встретится с победителем встречи между китайцами Дин Лижэнем и Юй Янъи, которые выявят сильнейшего на тай-брейке в субботу.