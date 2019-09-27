Руководитель "Ред Булл" Хорнер не исключил, что Квят в будущем вернется в команду

Ранее гоночный советник концерна "Ред Булл" Хельмут Марко заявил, что Квят не рассматривается в качестве кандидата на место в основной команде ("Ред Булл") в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" и продолжит выступать за младший коллектив концерна ("Торо Россо").

"В этом году Даня проделал огромную работу. Думаю, он стал взрослее в первую очередь, - сказал Хорнер. - Он провел несколько отличных гонок, я впечатлен тем, как он выступает в этом сезоне. У него был подиум в Германии, гонка была очень сложной, но он справился превосходно".

"Гонщики "Торо Россо" - те же пилоты "Ред Булл". Так что Даня и так в команде. Планов переводить его нет, но никогда не говори никогда", - добавил Хорнер.

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". В 2015 году он был переведен в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был отправлен обратно в "Торо Россо". В 2017 году, не дожидаясь окончания сезона, "Ред Булл" исключил Квята из своей программы, разорвав с ним контракт. В 2018 году россиянин выполнял роль пилота по развитию "Феррари" и ближе к концу сезона получил приглашение от команды "Ред Булл" выступить в составе "Торо Россо" в 2019 году.