Фигуристы Артемьева и Назарычев победили в соревнованиях пар на этапе юниорского Гран-при

ТАСС, 27 сентября. Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при в Загребе.

По сумме короткой и произвольной программ они набрали 179,83 балла. Вторыми стали россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов - 177,58 балла, третьими - немцы Анника Хоке и Роберт Кункель (156,31).

Россияне Анна Щеглова и Илья Калашников стали четвертыми (149,67).

Артемьева и Назарычев вышли в финал юниорского Гран-при, который пройдет в Турине с 5 до 8 декабря. Позднее в пятницу произвольную программу представят юноши в одиночном катании.

Этап в Загребе завершится 28 сентября.