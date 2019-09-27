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Зимние олимпийские виды спорта
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Фигуристы Артемьева и Назарычев победили в соревнованиях пар на этапе юниорского Гран-при

Вторыми стали еще одни представители России Диана Мухаметзянова и Илья Миронов

ТАСС, 27 сентября. Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при в Загребе.

По сумме короткой и произвольной программ они набрали 179,83 балла. Вторыми стали россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов - 177,58 балла, третьими - немцы Анника Хоке и Роберт Кункель (156,31).

Россияне Анна Щеглова и Илья Калашников стали четвертыми (149,67).

Артемьева и Назарычев вышли в финал юниорского Гран-при, который пройдет в Турине с 5 до 8 декабря. Позднее в пятницу произвольную программу представят юноши в одиночном катании.

Этап в Загребе завершится 28 сентября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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