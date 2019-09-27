Футбольный матч женских сборных Косова и России был перенесен из-за парламентских выборов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Гостевой матч женской сборной России против команды Косова в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2021 года был перенесен из-за досрочных парламентских выборов в самопровозглашенной республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч между командами должен был пройти 4 октября в Приштине. В пятницу УЕФА сообщил, что игра была перенесена по соображениям безопасности. 6 октября в стране пройдут парламентские выборы.

"Игра была перенесена по соображениям безопасности перед предстоящими выборами в стране", - сообщили в пресс-службе, отметив, что новая дата матча будет определена в ближайшие дни после ее согласования с обеими сторонами.

После двух туров сборная Нидерландов лидирует в группе А с шестью очками, россиянки идут вторыми с таким же количеством набранных баллов. За ними следуют команды Словении (3), Косова (3), Турции (0) и Эстонии (0). Согласно расписанию, следующий матч сборная России проведет на выезде против голландок 8 октября.

Отборочный турнир завершится 22 сентября 2020 года. В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп и три лучшие сборные, занявшие вторые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми в шести оставшихся группах, примут участие в стыковых матчах и определят еще трех участников финального турнира. Сборная Англии освобождена от отбора на правах хозяйки чемпионата.