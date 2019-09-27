Колобков: первые Игры стран СНГ надолго запомнятся любителям спорта

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков уверен, что первые Игры стран СНГ, которые пройдут в Казани в 2020 году, надолго запомнятся болельщикам. Об этом он заявил в четверг на встрече в Баку с министром молодежи и спорта Азербайджана Азадом Рагимовым.

"Уверены, что Игры стран СНГ, которые впервые будут проведены в 2020 году в Казани, надолго запечатлеются в памяти любителей спорта", - сказал Колобков, слова которого приводит пресс-служба Министерства спорта Азербайджана.

Он подчеркнул, что Азербайджан превратился в подлинном смысле слова в спортивную страну с прекрасной инфраструктурой. "Если вторые Игры стран СНГ в 2022 году будут проведены в Азербайджане, то уже сейчас можно сказать, что все будет реализовано на высочайшем уровне", - отметил Колобков. По его словам, в настоящее время одна из главных задач - разработать план мероприятий и сформировать общую группу для проведения первых Игр стран СНГ.

На встрече также был обсужден ход реализации соглашения между правительствами России и Азербайджана о сотрудничестве в области спорта, подписанного в сентябре прошлого года.

Глава Минспорта РФ пригласил своего азербайджанского коллегу на спортивный форум "Россия - спортивная держава", который пройдет 10-11 октября в Нижнем Новгороде.

Первые в истории Игры стран СНГ состоятся в Казани 20-27 августа 2020 года. Спортсмены будут соревноваться в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол.