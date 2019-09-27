Голландец де Врис выиграл квалификацию на этапе "Формулы-2" в России

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Голландский пилот Ник де Врис команды ART победил в квалификации на этапе гоночной серии "Формула-2" в России. Соревнования проходят в Сочи.

Лучший круг де Врис преодолел за 1 минуту 47,440 секунды. Вторым стал канадский пилот DAMS Николас Латифи (+0,260), третьим - британец Каллум Илотт (+0,297).

Россиянин Никита Мазепин (ART) стал восьмым (+0,786), его соотечественники Артем Маркелов (BMT Arden) и Матевос Исаакян (Sauber Junior Team) заняли 16-е (+1,804) и 17-е места (+2,057) соответственно.

Первая гонка пройдет в субботу.