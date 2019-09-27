Легкоатлетка Палкина хотела бы видеть больше зрителей на чемпионате мира в Дохе

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская метательница молота Софья Палкина считает, что чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе должен проходить при большем количестве зрителей на трибунах. Об этом она рассказала журналистам после выступления в квалификации соревнований.

В этому году 21-летняя Палкина стала победительницей молодежного чемпионата Европы. В квалификации россиянка метнула снаряд на 68,53 м.

"На чемпионате Европы мне больше понравилось - там и народу было больше, по-другому все было. Но все равно, это для меня дебютный чемпионат мира, я рада, что хотя бы выступила здесь, - сказала Палкина. - Открыла для себя новую страну, пусть здесь и очень жарко, а поначалу было тяжеловато. Но, в принципе, все мне нравится, я все равно пойдут на финал, даже если в качестве зрителя. Единственное - хочется увидеть более заполненный людьми стадион".

Результат в квалификации оставляет небольшие шансы на то, что россиянка пробьется в финал.

"Что касается жары, то все в одинаковых условиях, к тому же внутри стадиона нормальные условия. Но вот форма на чемпионате Европы у меня была лучше, чем сейчас. Делить сезон и подготовку на две части сложно - погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь", - сказала Палкина.

"Мы изначально готовились на мой чемпионат Европы, а чемпионат мира уже был бонусом. Надеялась на чудо, но в технике появились огрехи и я не смогла их сейчас исправить. Сильно хотела, но не поучилось, имеем то, что имеем", - отметила она.

В метании молота на чемпионате мира выступает еще одна россиянка - Елизавета Царева.