Международный турнир по вольной борьбе в Северной Осетии соберет участников из 15 стран

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Международный турнир по вольной борьбе "Аланы", который пройдет в ноябре в Северной Осетии, соберет участников из 15 стран. Об этом сообщил ТАСС министр спорта республики Алан Хугаев.

"Республика часто принимает турниры международного уровня, например, ежегодный турнир "Аланы", который проводится при поддержке главы региона. Проведение запланировано в ноябре, подготовка к нему уже идет. География участников растет, ориентировочно ожидается прибытие гостей из более 15 стран", - рассказал министр.

В турнире "Аланы" 2018 года приняли участие борцы из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Молдавии, Армении, Грузии, США, Ирана, Польши, Индии и Испании. Призовой фонд турнира составил $100 тыс.

Организаторами турнира выступают правительство Северной Осетии, Объединенный мир борьбы и Федерация спортивной борьбы России.