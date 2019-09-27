Развлечения на любой вкус. Чем занимаются болельщики во время Гран-при России

В четверг для болельщиков открывается автодром, где их ждет много всего интересного. С раннего утра для фанатов, купивших билеты на все четыре дня гоночного уик-энда, открывается доступ на пит-лейн. Здесь поклонники "королевы автоспорта" могут пройтись вдоль боксов всех команд, останавливаясь посмотреть на работу механиков, которые в этот момент собирают болиды и тестируют разные системы, и сделать памятные фотографии. В четверг с утра в Сочи шел небольшой дождь, но даже он не остановил болельщиков от участия в этом мероприятии.

Для немалой части болельщиков Гран-при России это семейное мероприятие, поэтому многие на время этапа берут отпуск и прилетают в Сочи еще в понедельник. Погода в городе в конце сентября стоит еще теплая, поэтому болельщики не отказывают себе в удовольствии искупаться в море и позагорать на пляже. Набережная является одним из самых популярных мест у болельщиков не только до начала Гран-при, но и во время этапа. Недалеко от нее есть парки с аттракционами, где маленькие дети могут отлично провести время, играя друг с другом и участвуя в разных активностях.

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Официальная программа российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" в Сочи стартовала в пятницу. Однако болельщики стали съезжаться в Сочи еще задолго до старта Гран-при.

После этого гости Сочи отправились в Олимпийский парк, где они могут окунуться в атмосферу Игр-2014, а также пополнить свои коллекции официальной атрибутикой и вкусно перекусить. Цены на продукцию могут показаться завышенными, но истинных фанатов "Формулы-1" они не останавливают. "Я впервые на "Формуле-1" и специально копил на эту поездку по максимуму, чтобы не ограничивать себя здесь в своих желаниях, - сказал Борис из Ярославля. - Планирую купить кепку, футболку и еще какую-нибудь символику своей любимой команды "Феррари", а после постараюсь взять автографы у гонщиков".

К слову, взять автограф здесь не так-то просто. На официальную автограф-сессию собирается несколько тысяч болельщиков, при этом на каждую пару пилотов отводится по 10 минут, а запускают к ним группами. Поэтому те, кто желали во что бы то ни стало получить заветную подпись, вставали в очередь задолго до начала мероприятия, которое проводил первый российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров. Остальные же болельщики были рады и тому, что могли наблюдать за своими кумирами на относительно близком расстоянии.

Вечером в четверг любители хоккея среди болельщиков "Формулы-1" отправились в дворец спорта "Большой", где проходил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" - "Динамо" (Москва). Впрочем, на игру пошли и те, кто хоккеем не интересуется вовсе. "Признаться честно, никогда не смотрел хоккей по телевизору, но семья захотела сходить, и я не мог им отказать, надеюсь, игра нас не разочарует", - сказал Александр из Краснодара. И матч действительно не разочаровал - "Динамо" одержало победу со счетом 4:3, а встречу посетило более 10 тыс. человек.

Концерты и активности

В пятницу начинается самое интересное - заезды болидов. С самого утра Олимпийский парк наполняется зрителями, которым есть чем заняться в ожидании заездов и в паузах между ними. Организаторы приготовили для болельщиков множество развлечений. На выходе с каждой из трибун стоят палатки с активностями, которые удовлетворят потребности как маленьких поклонников автоспорта, так и их родителей.

Для подростков и чуть старше есть киберспортивный стенд, где каждый желающий может попробовать себя в роли пилота и проехаться по трассе "Сочи-Автодрома", пускай и в виртуальной реальности. Рядом болельщики могут ощутить себя механиком команды, меняющим колеса на пит-стопе. Самый быстрый пит-стоп в "Формуле-1" длится менее двух секунд, фанатам до таких результатов, конечно, не дотянуться, но некоторые справляются с этим заданием достаточно быстро.

Для самых маленьких поклонников "Формулы-1" организаторы сделали собственную мини-трассу, которую можно преодолеть на велосипедах. Кроме того, на территории автодрома есть парк развлечений с множеством различных аттракционов. "Организация этапа просто на высшем уровне, здесь попросту некогда скучать", - отмечают болельщики.

Помимо всего прочего, болельщики могут посоревноваться в заездах на радиоуправляемых машинках, прокатиться на картинге, сложить гигантский 3D пазл, сделать аквагрим, посетить шоу граффити, дрифт-шоу и выставку картин "Королевские гонки". Все это сопровождается выступлением танцоров, музыкантов, мимов, ходулистов и барабанщиков. И это еще далеко не все.

Пятничную развлекательную программу закроет выступление группировки "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым. Рок-коллектив завершит свою сценическую деятельность в октябре, поэтому Гран-при России - это одна из последних возможностей увидеть выступление группы. В субботу болельщиков ждет выступление пилотажной группы "Русские витязи", а также концерт "Мумий Тролля". В воскресенье развлекательную программу закроет выступление группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной.

Организаторы сделали все для того, чтобы болельщики, которые прилетели в Сочи из разных уголков страны и мира, отлично провели время. Из года в год аудитория Гран-при России только увеличивается, в Сочи приезжают как те, кто посещает этап с самого начала проведения, так и те, кто только открывает для себя мир "Формулы-1". И мало кто из них покидает город с разочарованием.