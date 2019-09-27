Футболист "Зенита" Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин продолжает заниматься по индивидуальной программе после выхода на свободу из колонии условно-досрочно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

26 сентября главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в социальной сети Instagram опубликовал фотографию с 28-летним футболистом.

Ранее Медведев сообщил ТАСС о том, что Кокорин может сыграть за основной состав "Зенита" осенью в товарищеском матче. Нападающий может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

"Пока Кокорин тренируется индивидуально", - сказал Медведев.

Кокорин выступает за "Зенит" с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).