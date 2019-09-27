Палкина и Царева не сумели пробиться в финал ЧМ по легкой атлетике в метании молота

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянки Софья Палкина и Елизавета Царева не смогли выйти в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании молота. Соревнования проходят в Дохе.

Царева в квалификации показала 15-й результат (70,35 м), Палкина - 19-й (68,53 м). В финал пробились девять спортсменок, выполнивших квалификационный норматив (72,00 м), а также три лучших из числа оставшихся легкоатлеток.

26-летняя Царева является победителем первенства России среди юниоров (2012) и молодежи (2014, 2015), чемпионата России среди молодежи (2012), чемпионата Европы среди молодежи (2013), командного чемпионата России (2017), Мемориала братьев Знаменских (2017, 2018). 21-летняя Палкина заняла второе место на чемпионате России (2019), также она победила на чемпионате Европы среди молодежи (2019) и на Мемориале братьев Знаменских (2019).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.