Российские легкоатлеты удовлетворены условиями проживания на чемпионате мира

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские легкоатлеты довольны условиями проживания на чемпионате мира в Дохе. Об этом рассказали Анна Тропина, Елизавета Царева и Алена Лутковская по итогам выступления в первый день соревнований.

В пятницу стало известно, что сборная Норвегии, проживавшая в одном отеле с российскими легкоатлетами, переселилась в другую гостиницу. Скандинавскую команду не устроили качество еды и воздуха в отеле.

"Нам комфортно, замечаний нет, - сказала Анна Тропина, выступавшая в беге на 3000 м с препятствиями. - Может, у норвежцев завышенные требования, но нам комфортно".

"Условия у нас хорошие, никаких претензий по поводу проживания и питания нет", - сказала метательница молота Елизавета Царева.

Прыгунья с шестом Алена Лутковская отметила, что небольшие неудобства в отеле есть, но в целом условия приемлемые. "Все об этом спрашивают, но отель сам нормальный, просто старый. В номере деревянные кровати, шкаф и телевизор. Обычный отель, бывали условия и хуже", - отметила она.

В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе. Турнир продлится до 6 октября.