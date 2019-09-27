Ласицкене вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мария Ласицкене выполнила квалификационный норматив для участия в финале чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту. Соревнования проходят в Дохе.

26-летняя россиянка преодолела высоту 1,94 м. Помимо Ласицкене в финале выступят еще 11 спортсменок. Финал в данном виде программы состоится 30 сентября.

10 сентября Ласицкене заняла третье место в матчевой встрече между командами Европы и США, не сумев одержать победу впервые с 17 января, когда уступила на турнире в Челябинске соотечественнице Анне Чичеровой и заняла второе место, с тех пор выиграв 18 соревнований подряд. 6 сентября Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на финальном этапе Бриллиантовой лиги, в текущем сезоне она выиграла все шесть этапов серии, в которых принимала участие. Ласицкене является двукратной чемпионкой мира (2015, 2017), чемпионкой Европы (2018), двукратной чемпионкой мира (2014, 2018) и Европы в помещении (2015, 2019).

Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.